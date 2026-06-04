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Q1-Depot

Microsoft-Position vollständig liquidiert: Diese US-Aktien befinden sich im Depot der Gates Foundation Trust

05.06.26 03:08 Uhr
Alle Microsoft-Aktien abgestoßen: Das waren die größten US-Positionen in Q1 2026 im Depot der Gates Foundation Trust | finanzen.net

Die von Bill und Melinda Gates ins Leben gerufene, milliardenschwere Gates Foundation verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. Diese Veränderungen gab es im ersten Quartal.

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Sofern das verwaltete Vermögen institutioneller Investoren 100 Millionen US-Dollar übersteigt, ist diese quartalsweise Offenlegung ihrer Beteiligung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtend. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch öffentlich zugänglich ist.

Diese Regelung gilt auch für den Gates Foundation Trust: Denn mit einem verwalteten Vermögen von rund 31,66 Milliarden US-Dollar (Vorquartal: 35,36 Milliarden US-Dollar) zählt er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist daher zur Einreichung des 13F-Formulars bei der SEC verpflichtet. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.

Im ersten Quartal 2026 blieb der Trust weitgehend unangetastet, eine Veränderung fällt jedoch schwer ins Gewicht: Die vollständige Liquidation der Microsoft-Position. Das folgende Ranking stellt die zehn größten Positionen des Trusts nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot vor.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

1. Quartal 2026: Diese Aktien befinden sich im Gates Foundation Trust

Platz 11: Das Ranking

Der Gates Foundation Trust, der bis Ende 2024 noch unter dem Namen Bill & Melinda Gates Foundation firmierte, verwaltete im ersten Quartal 2026 ein Gesamtvermögen von rund 31,66 Milliarden US-Dollar - und unterliegt damit der Offenlegung der Beteiligungen via 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Die folgende Übersicht listet die zehn größten Positionen des Trusts, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot, auf. Stichtag der Daten ist der 31. März 2026. Dabei fällt besonders eine Anpassung ins Gewicht: Die Verkauf aller gehaltenen Microsoft-Aktien.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: JamesWMfoto / Shutterstock.com

Platz 10: Waste Connections

Eröffnet werden die Top-10 von einem Neuling: Obwohl die Beteiligung an Waste Connections im ersten Quartal unangetastet blieb, rückte das US-Entsorgungsunternehmen aufgrund der vollständigen Liquidierung der Microsoft-Beteiligung um eine Position im Vergleich zum letzten Quartal vor. Die zum Stichtag verbliebenen 2.039.175 Aktien kamen auf einen Gegenwert von 331,24 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 1,05 Prozent am Portfolio.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Virojt Changyencham / Shutterstock.com

Platz 9: Coca-Cola FEMSA

Die Aktien der mexikanischen Coca-Cola-Tochter Coca-Cola FEMSA verweilen inzwischen seit über zwei Jahrzehnten im Depot der Gates-Stiftung. Wie schon im Vorquartal blieb die Position erneut unangetastet. Mit einem Wert von 606,245 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 1,91 Prozent am Gesamtdepot steht das 6.214.719 Anteilsscheine umfassende Aktiendepot auf Rang neun im Ranking.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com

Platz 8: FedEx

Ebenfalls unverändert blieb die Beteiligung des Gates Foundation Trusts am US-amerikanischen Paketzusteller FedEx. Die zum Stichtag im Portfolio enthaltenen 2.958.993.24 Wertpapiere kamen auf einen Gegenwert von 849,26 Millionen US-Dollar - und machten 2,68 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Platz 7: Walmart

Im Depot des Gates Foundation Trusts befanden sich auch im ersten Quartal 2026 weiterhin 8.390.477 Aktien des US-Einzelhandelsriesen Walmart. Mit einem prozentualen Anteil von 3,29 Prozent und einem Börsenwert von rund 1,04 Milliarden US-Dollar reichte es für Platz sieben.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: www.walmart.com

Platz 6: Ecolab

Ebenso nicht angerührt wurde das Engagement in Ecolab. Entsprechend umfasste das im Portfolio der Stiftung enthaltene Aktienpaket zum Stichtag nach wie vor 5.218.044 Anteilsscheine. Diese kamen zum Quartalsende auf einen Gegenwert von rund 1,39 Milliarden US-Dollar, was 4,38 Prozent des gesamten Depots entspricht.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Deere & Co.

Untätig blieb der Gates Foundation Trust auch bei seiner Beteiligung an Deere & Co.. Durch den Verkauf aller Microsoft-Aktien klettert der Hersteller von Landwirtschaftsgeräten im Ranking trotzdem um einen Platz nach oben auf Rang fünf. Die 3.557.378 Aktien im Gates-Depot kamen zum Ende des Jahresviertels auf einen Börsenwert von 2,00 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem stolzen Anteil von 6,33 Prozent.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: JCLobo / Shutterstock.com

Platz 4: Caterpillar

Knapp am Treppchen vorbei schrammen die Aktien von Caterpillar. Auch hier wurden im ersten Quartal keine Veränderungen unternommen, sodass zum Stichtag weiterhin 6.353.614 Papiere im Depot enthalten waren. Mit einem Gegenwert von etwa 4,50 Milliarden US-Dollar kam die Beteiligung auf einen Portfolioanteil von 14,22 Prozent.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com

Platz 3: Canadian National Railway

Die Bronzemedaille sichert sich erneut Canadian National Railway. Wie schon im Vorquartal blieb die Beteiligung an der größten kanadischen Bahngesellschaft unangetastet. So kamen die 51.826.786 Aktien im Gates Foundation Trust auf einen Börsenwert von rund 5,33 Milliarden US-Dollar und einem prozentualen Anteil von 16,82 Prozent.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: bunlee / Shutterstock.com

Platz 2: Waste Management

Etwas Bewegung gab es hingegen auf dem zweiten Platz, wenngleich Waste Management sich erneut als Vize-Meister küren darf. Hier stieß der Gates Foundation Trust im ersten Jahresviertel 1.292.000 Aktien ab. Die verbliebenen 27.642.344 Anteilsscheine kamen dennoch auf einen beachtlichen Börsenwert von 6,35 Milliarden US-Dollar. Dies machte einen Anteil von 20,06 Prozent am Depot aus.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 1: Berkshire Hathaway B

Auf dem Siegertreppchen steht, wie auch im Vorquartal, die Beteiligung an der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Dabei trennte man sich beim Gates Foundation Trust im Berichtszeitraum von 2.358.460 Wertpapieren. Mit einem Börsenwert von 8,17 Milliarden US-Dollar kamen die verbliebenen 17.048.304 Aktien dennoch auf einen Gesamtanteil von 25,80 Prozent am Portfolio.

Quelle: Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

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Bildquellen: JamesWMfoto / Shutterstock.com, monticello / Shutterstock.com

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