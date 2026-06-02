Q1-Investments

Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmiller wirbelte im ersten Quartal 2026 sein US-Aktienportfolio kräftig durcheinander.

Starinvestor Stanley Druckenmiller verwaltete über sein Duquesne Family Office zuletzt Investments im Wert von rund 3,38 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2026). Da das verwaltete Vermögen damit deutlich über der Meldeschwelle von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen, das seine Investitionen offenlegt.

Druckenmiller bewies im ersten Quartal ein extrem glückliches Händchen bei seiner absoluten Lieblingsaktie, die er trotz einer bereits gigantischen Gewichtung nochmals massiv aufstockte. Gleichzeitig nutzte er die ersten Monate des Jahres für eine spektakuläre Aufholjagd im Energiebereich und setzte ein dickes Ausrufezeichen hinter eine südamerikanische Erholungsstory, während einige ehemalige Tech- und Biotech-Schwergewichte im Ranking Federn lassen mussten.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 31. März 2026. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net