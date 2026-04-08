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Tesla-Aktie dennoch im Minus: Deutschland-Absatz steigt

09.04.26 13:40 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla sinkt trotzdem: Absatz in Deutschland nimmt ab | finanzen.net

Der US-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal deutlich mehr seiner E-Autos verkauft - vor allem dank eines besonders hohen Absatzes im März.

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In den ersten drei Monaten dieses Jahres kamen mehr als 12.800 E-Autos des Konzerns neu auf die Straßen in Deutschland, rund 9.250 davon allein im März, wie aus aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht.

Damit steht Tesla beim Absatz von E-Autos in Deutschland im ersten Quartal auf Platz drei, hinter Volkswagen und Skoda. Der Münchner Hersteller BMW wiederum rutschte von Platz zwei auf Platz fünf ab.

Das KBA hatte noch im vergangenen Jahr über Monate stark rückläufige Absatzzahlen für Tesla vermeldet. Der US-Konzern landete im Gesamtjahr bei den Verkäufen von Elektroautos lediglich auf dem neunten Platz. Fachleute führten das unter anderem auf Modellwechsel zurück - aber auch auf eine gestiegene Unbeliebtheit von Tesla-Chef Elon Musk, der mit rechten Positionen und einer zwischenzeitlich großen Nähe zu US-Präsident Donald Trump auffiel.

Insbesondere beim Model Y sowie der Limousine Model 3 legte der Absatz bei Tesla zuletzt wieder deutlich zu. Das Model Y war damit dem KBA zufolge über alle Hersteller hinweg der meistverkaufte SUV im März.

Grundsätzlich stieg die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos über alle Hersteller hinweg im vergangenen Monat an. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden im vergangenen Monat dem KBA zufolge fast 71.000 reine Elektroautos (BEV) neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zu März 2025. Beobachtern zufolge liegt das vor allem an der neuen E-Förderung des Bundes, bei der bis zu 6.000 Euro für die Anschaffung eines Neuwagens gefördert werden.

Viele andere Hersteller wie VW, Skoda oder der chinesische Hersteller BYD konnten den Absatz von BEV ebenfalls steigern.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handle geht es für die Tesla-Aktie zeitweise um 0,2 Prozent abwärts auf 342,57 US-Dollar.

/maa/DP/men

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

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