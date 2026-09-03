UBS baut US-Depot aus: Milliardenschwere Zukäufe bei Apple und Microsoft
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. Diese Positionen bilden den wichtigsten Bestandteil des US-Portfolios.
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Die UBS Group AG hat im zweiten Quartal 2026 Einblicke in ihre im US-Markt gehaltenen Beteiligungen gewährt. Aus dem aktuellen Formular 13F zum Stichtag am 30. Juni 2026 geht hervor, dass die Schweizer Großbank bei den größten US-Technologiekonzernen massiv nachlegte. Das Asset-Management verzeichnete besonders kräftige Zukäufe bei Apple und Microsoft, während bei NVIDIA sowie Amazon minimale Gewinnmitnahmen verbucht wurden.
Eine Besonderheit der reinen Aktien-Top-10 bildet die Präsenz des eigenen Unternehmens: Die UBS stockte auch den Bestand an eigenen Anteilsscheinen leicht aus.
Im nachfolgenden Ranking sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der UBS im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen während des Berichtszeitraums investiert hat, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Stichtag der Daten ist der 30. Juni 2026.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Investoren, die ein Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC quartalsweise ihre gehaltenen Positionen offenzulegen. Dies geschieht über das öffentlich zugängliche 13F-Formular. Auch die UBS unterliegt dieser Meldepflicht mit einem Depotumfang von 786,02 Milliarden US-Dollar und informiert regelmäßig über ihre US-Investitionen. Im Folgenden sind die zehn größten US-Aktienbeteiligungen der Schweizer Großbank im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach ihrem prozentualen Depotanteil. Optionen und Fonds wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 10: UBS
Den Einstieg in die Top 10 der reinen Aktientitel sicherte sich die eigene Aktie der UBS Group. Die Bank baute das Engagement im abgelaufenen Jahresviertel um 247.083 Papiere aus (+0,23 Prozent). Das Paket umfasste zum Stichtag 107.137.265 Anteilsscheine, was einem Gesamtwert von 5,31 Milliarden US-Dollar entsprach und eine Depotgewichtung von 0,61 Prozent ausmachte.
Quelle: sec.gov, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com
Platz 9: JPMorgan
Auf dem neunten Rang der reinen Aktienwerte ordnete sich die US-Großbank JPMorgan ein. Das Investment-Team reduzierte die Position leicht um 303.983 Aktien (-1,59 Prozent). Dennoch stellte das verbliebene Volumen von 18.807.767 Papieren mit einem Marktwert von 6,16 Milliarden US-Dollar immer noch einen Portfolio-Anteil von 0,71 Prozent dar.
Quelle: sec.gov, Bild: istock/Trevor Smith
Platz 8: Alphabet C
Die stimmrechtslosen C-Aktien der Google-Mutter Alphabet landeten auf der achten Position. Die Großbank kaufte im Berichtszeitraum 696.524 zusätzliche Anteilsscheine hinzu (+3,76 Prozent). Das auf 19.222.797 Aktien angewachsene Paket belegte eine Depotquote von 0,78 Prozent und schlug zum Quartalsende mit 6,79 Milliarden US-Dollar zu Buche.
Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 7: Micron Technology
Einen Aufstockungsschritt verzeichnete der Speicherchip-Spezialist Micron Technology. Die Position machte am Stichtag 0,81 Prozent des US-Portfolios aus. Nach einem Ausbau um 42.983 Anteile (+0,71 Prozent) hielt die UBS insgesamt 6.091.903 Aktien mit einem Gegenwert von 7,03 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Bangla press / Shutterstock.com
Platz 6: Amazon
Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon verfehlte die vorderen Fünf knapp. Ein Gesamtwert von 8,16 Milliarden US-Dollar verteilte sich hierbei auf 34.232.599 im Bestand befindliche Aktien. Das Asset-Management veräußerte im zweiten Quartal 175.352 Papiere (-0,51 Prozent), was der Position zu einer Gewichtung von genau 0,94 Prozent verhalf.
Quelle: sec.gov, Bild: Benny Marty / Shutterstock.com
Platz 5: Alphabet A
Noch weiter vorne platzierte sich die stimmberechtigte A-Klasse von Alphabet. Die Schweizer Großbank kaufte im Berichtszeitraum 1.168.052 Scheine hinzu (+4,84 Prozent). Das vergrößerte Engagement von 25.323.537 Anteilsscheinen entsprach 1,04 Prozent des US-Portfolios und wies Ende Juni einen Marktwert von 9,05 Milliarden US-Dollar auf.
Quelle: sec.gov, Bild: Justin Sullivan/Getty Images
Platz 4: Broadcom
Der Halbleiter- und Software-Konzern Broadcom sicherte sich die vierte Position im Aktien-Ranking. Ein Portfolio-Gewicht von 1,09 Prozent erreichte das Investment-Team durch die Aufstockung von 495.048 zusätzlichen Aktien (+2,01 Prozent). Die insgesamt 25.139.967 gehaltenen Scheine stiegen wertmäßig auf 9,5 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: Microsoft
Den dritten Platz belegte der Software-Konzern Microsoft. Das Geldinstitut nutzte das abgelaufene Jahresviertel für einen spürbaren Ausbau und erwarb 2.849.188 weitere Papiere (+8,62 Prozent). Das auf insgesamt 35.883.844 Aktien angewachsene Paket repräsentierte 1,53 Prozent des Gesamtdepots und erreichte zum Stichtag einen Marktwert von 13,39 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com
Platz 2: Apple
Knapp vor Microsoft schaffte der Tech-Riese Apple den Sprung auf den zweiten Rang. Ein Marktwert von 14,99 Milliarden US-Dollar verhalf der Beteiligung zu einer Depotquote von 1,72 Prozent. Die UBS legte im zweiten Quartal stolze 1.786.415 Anteile nach (+3,57 Prozent) und verwahrte am Bilanzstichtag 51.802.076 Anteilsscheine.
Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: NVIDIA
Das wertmäßig größte reine Aktieninvestment im US-Portfolio der UBS bildete der Halbleiter-Konzern NVIDIA. Punktuelle Gewinnmitnahmen von 101.651 Papieren (-0,12 Prozent) änderten nichts an der marktbeherrschenden Stellung der Position: Ein Gesamtwert von 16,62 Milliarden US-Dollar verhalf der Beteiligung zu einem Portfolio-Anteil von 1,91 Prozent. Zum Stichtag am 30. Juni 2026 verwahrte die Schweizer Großbank insgesamt 83.070.573 Aktien des KI-Spezialisten im US-Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
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