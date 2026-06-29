Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Jefferies hebt Kursziel, bleibt bei "Hold"
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.
Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen bei Novo Nordisk.
Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Handel in Kopenhagen zeitweise 0,84 Prozent höher bei 317,55 DKK.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.2026
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.2026
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.2026
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.2026
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2026
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.2026
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2026
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.2026
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.2026
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.2026
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.2026
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.2026
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.2026
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2026
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.2026
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2026
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.2026
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.2026
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen