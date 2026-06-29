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Novo Nordisk-Aktie: Jefferies hebt Kursziel, bleibt bei "Hold"

30.06.26 07:56 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: Höheres Ziel, aber Jefferies sagt weiterhin "Halten" | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen bei Novo Nordisk.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ET

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NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

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