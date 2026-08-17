DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,31 +3,7%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.474 -0,3%Euro 1,1581 +0,0%Öl 91,1 +0,3%Gold 4.409 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Q2-Portfolio

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie fliegt, Tech-Sektor neu geordnet

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie fliegt, Tech-Sektor neu geordnet

Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während Soros bei seinem langjährigen Spitzenreiter verkaufte, griff er bei KI und Gaming beherzt zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
296.80 EUR -1.40 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
224.50 EUR -3.05 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
American Electric Power Co. Inc.
109.38 EUR 1.90 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
264.05 EUR -0.35 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Linde plc
407.40 EUR -10.40 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
166.30 EUR -4.60 EUR -2.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
32.70 EUR -1.70 EUR -4.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
372.00 EUR 1.50 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TKO GROUP
195.14 USD -6.14 USD -3.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Amazon-Bestand schrumpft kräftig
  • Salesforce verschwindet komplett aus dem Portfolio
  • Neu eingestiegen ist Soros unter anderem bei Super Micro Computer

Die jüngste Pflichtmitteilung von Soros Fund Management an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt einen deutlichen Umbau im rund 8,1 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolio. Zum Stichtag Ende des zweiten Quartals 2026 hat der Investmentmanager von George Soros seine Position in der Amazon-Aktie um fast 39 Prozent reduziert. Noch deutlicher fällt der Schnitt bei Salesforce aus, wo die komplette Position aufgelöst wurde. Gleichzeitig baut Soros neue Positionen auf, etwa bei Super Micro Computer und beim Versorger American Electric Power, während die Absicherung über Put-Optionen auf den Energiesektor deutlich zurückgefahren wird.

Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Investitionen in Schuldscheine, Optionen oder ETFs wurden dabei nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

So hat George Soros im zweiten Quartal 2026 investiert
Das Ranking

Platz 11: Das Ranking

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Auch Starinvestor George Soros ist hiervon betroffen, da sein Hedgefonds "Soros Fund Management" zuletzt Gelder im Volumen von rund 8,14 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die aktuelle Meldung für das zweite Quartal 2026 verdeutlicht, dass Soros alles andere als untätig war - im Gegenteil: Kaum eine Position blieb unberührt.
Das folgende Ranking zeigt die zehn gewichtigsten Aktienpositionen von Soros Fund Management zum Stichtag 30. Juni 2026, sortiert nach ihrem prozentualen Depotanteil.

Quelle: sec.gov, Bild: VCG/VCG via Getty Images

American Electric Power

Platz 10: American Electric Power

Den Einstieg in die Top 10 der reinen Aktientitel sicherte sich der Energiekonzern American Electric Power. Soros stieg im zweiten Quartal komplett neu ein und sicherte sich auf Anhieb ein Paket von 768.000 Aktien. Das Neuengagement sicherte sich mit einem Marktwert von 105,07 Millionen US-Dollar sofort ein Gewicht von 1,29 Prozent im Gesamtdepot.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Super Micro Computer

Platz 9: Super Micro Computer

Einen starken Neueinstieg im Depot feierte Super Micro Computer. Soros Fund Management sicherte sich im zweiten Quartal auf einen Schlag 2.175.408 Anteilsscheine. Das neue Paket brachte es zum Stichtag auf einen Marktwert von 111,47 Millionen US-Dollar und eroberte einen Portfolio-Anteil von 1,37 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

TKO GROUP

Platz 8: TKO GROUP

Auf dem achten Rang der reinen Aktienwerte ordnete sich der Entertainment- und Sportkonzern TKO GROUP Holdings ein. Soros nahm bei der Beteiligung leichte Gewinnmitnahmen vor und veräußerte 26.085 Papiere (-4,32 Prozent). Die im Bestand verbleibenden 578.157 Aktien schlugen zum Quartalsende mit einem Marktwert von 116,39 Millionen US-Dollar zu Buche, was einem Depot-Anteil von 1,43 Prozent entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Linde

Platz 7: Linde

Der deutsch-britische Industriegase-Riese Linde sicherte sich einen Platz im mittleren Feld der Top 10 mit einer Gewichtung von 1,70 Prozent. Das Management kaufte 7.423 Anteile hinzu (+2,86 Prozent) und schraubte den Gesamtbestand auf 267.349 Papiere. Wertmäßig entsprach die Position zum Stichtag 138,74 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Linde

Apple

Platz 6: Apple

Für den iPhone-Macher Apple ging es im internen Ranking nach oben. Soros nutzte das abgelaufene Jahresviertel für eine moderate Aufstockung und legte sich 29.004 weitere Aktien ins Nest (+5,79 Prozent). Das nun auf 529.538 Titel angewachsene Paket steuerte zum Quartalsende einen Marktwert von 153,23 Millionen US-Dollar bei und machte 1,88 Prozent des Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: r.classen / Shutterstock.com

Electronic Arts

Platz 5: Electronic Arts

Der Videospiele-Entwickler Electronic Arts hielt sich wacker in der oberen Hälfte der Spitzenwerte. Mit einem Zukauf von lediglich 5.197 Scheinen (+0,54 Prozent) blieb die Bewegung überschaubar. Die im Depot verbleibenden 970.990 Aktien wiesen zum Stichtag einen Marktwert von 199,09 Millionen US-Dollar auf, was einer Gewichtung von 2,44 Prozent entsprach.
Nach Ablauf des zweiten Quartals wurde die milliardenschwere Übernahme von Electronic Arts durch ein Konsortium aus dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF, Silver Lake und Affinity Partners am 4. August für rund 55 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Im Zuge des Take-Private-Deals erhielten Aktionäre 210 US-Dollar je Aktie in bar, und die Papiere wurden von der Börse genommen.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

NVIDIA

Platz 4: NVIDIA

Die vierte Position unter den reinen Aktientiteln ging an das KI-Aushängeschild NVIDIA. Soros nahm bei dem Halbleiter-Riesen leichte Gewinnmitnahmen vor und veräußerte 8.571 Anteilsscheine (-0,80 Prozent). Trotz der geringfügigen Reduzierung verbuchten die verbleibenden 1.064.635 Aktien einen imposanten Marktwert von 213,02 Millionen US-Dollar (2,62 Prozent Portfolio-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 3: Alphabet A

Die Bronzemedaille im Aktienbereich sicherte sich die A-Klasse der Google-Mutter Alphabet. Der Hedgefonds baute seine Position um 22.357 Papiere aus (+3,90 Prozent). Die nunmehr gehaltenen 596.286 Aktien brachten es zum Stichtag auf einen Marktwert von 213,09 Millionen US-Dollar und machten 2,62 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Platz 2: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Die Silbermedaille eroberte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC. Das Engagement verharrte mit 522.158 gehaltenen ADS-Papieren nahezu unverändert auf Vorquartalsniveau (-160 Aktien). Zum Stichtag sicherte sich das Paket einen Gesamtwert von 249,37 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 3,06 Prozent entsprach.

Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com

Amazon

Platz 1: Amazon

Die unangefochtene Nummer eins im US-Aktienreich von Soros Fund Management blieb der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon, obwohl der Hedgefonds hier kräftig Kasse machte. Das Team reduzierte die Position um 763.260 Aktien (-39,23 Prozent). Dennoch reichten die verbleibenden 1.182.529 Papiere mit einem Marktwert von 281,84 Millionen US-Dollar und einem Portfolio-Anteil von 3,46 Prozent problemlos aus, um den Spitzenplatz zu verteidigen.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images, VCG/VCG via Getty Images

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.