Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie fliegt, Tech-Sektor neu geordnet

KI-Nachrichtenüberblick

• Das Soros-Portfolio wurde im zweiten Quartal 2026 deutlich umgebaut, mit einer Reduktion der Amazon-Position um fast 39 % und der vollständigen Auflösung der Salesforce-Beteiligung.

• Neu im Portfolio sind Investitionen in Super Micro Computer und American Electric Power, während die Absicherung im Energiesektor durch Put-Optionen reduziert wurde.