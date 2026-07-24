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Astrazeneca-Aktie im Plus: Krebsmittel treiben Wachstum an

Astrazeneca-Aktie im Plus: Krebsmittel treiben Wachstum an

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat im zweiten Quartal zugelegt.

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AstraZeneca PLC
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So stieg der Umsatz um sechs Prozent auf rund 15,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte. Dabei profitierte AstraZenecavon steigenden Verkäufen von Krebsmedikamenten und Arzneimitteln für seltene Krankheiten. Dies konnte den Gegenwind aus dem Patentverlust für das Mittel Farxiga in den USA mehr als ausgleichen. Das operative Ergebnis legte um 12 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro) zu, das Ergebnis je Aktie sogar um rund ein Fünftel auf 2,63 Dollar. Das war mehr als von Analysten erwartet. Der AstraZeneca-Aktienkurs steigt in London zeitweise um 1,42 Prozent auf 128,50 Pfund.

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"In der ersten Jahreshälfte verzeichneten wir eine starke Leistung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Pipeline - darunter sechs wichtige, erfolgreich verlaufene Phase-III-Programme sowie acht Erstzulassungen in bedeutenden Märkten", kommentierte Konzernchef Pascal Soriot. Trotz der Enttäuschung mit dem Hoffnungsträger Wainua, der in einer klinischen Studie sein Hauptziel verfehlt hatte, sieht sich AstraZeneca auf Kurs, 2030 die anvisierten 80 Milliarden Dollar Umsatz zu erreichen. Zudem bekräftigte das Unternehme seine Prognose für das laufende Jahr.

Weiterhin teilte AstraZeneca mit, dass sein künstlicher Antikörper Ultomiris die Ziele einer Phase-III-Studie verfehlte. Er zeigte bei Erwachsenen und Jugendlichen mit transplantationsassoziierter thrombotischer Mikroangiopathie keine statistische Signifikanz. Besser lief es in einer Studie mit einem Mittel zur Behandlung von Magenkrebs, welches seine Ziele erreichte.

/nas/lew/men

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images

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09:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.