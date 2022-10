Tesla-Aktie an der NASDAQ nachbörslich tiefer: Tesla übertrifft Erwartungen

Aktien in diesem Artikel Tesla 227,15 EUR

Demnach verbuchte Tesla im dritten Quartal 2022 ein EPS in Höhe von 1,05 US-Dollar. Das übertraf die Analystenerwartungen in Höhe von 1,01 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal fuhr der Konzern um Elon Musk einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,62 US-Dollar ein.

Der Umsatz fiel auf 21,45 Milliarden US-Dollar. Hier hatten Experten einen Wert von 22,14 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

An der US-Techbörse NASDAQ notiert die Tesla-Aktie daraufhin nachbörslich 3,27 Prozent tiefer bei 214,79 US-Dollar.

