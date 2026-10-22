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Q3

L'Oreal-Aktie: Parfüm- und Haarpflegesparte treiben das Wachstum an

L'Oreal-Aktie: Parfüm- und Haarpflegesparte treiben das Wachstum an

Die Geschäfte mit feinen Düften und Haarpflege haben den Kosmetikriesen L'Oreal im dritten Quartal stärker angetrieben als von Analysten erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
433.65 EUR 28.25 EUR 6.97 %
Charts | News | Analysen

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro, wie das im Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Auf bereinigter und vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um 7,7 Prozent.

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"Wir sind weiterhin erfolgreich in den Bereichen Haarpflege und Parfümerie, übertreffen den Markt nun aber auch in der äußerst wichtigen Kategorie Hautpflege", sagte L'Oréal-Chef Nicolas Hieronimus laut Mitteilung. Dabei kam dem Konzern auch der Online-Vertriebsweg zugute. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine (ADR) legten in einer ersten Reaktion um mehr als vier Prozent zu. Angaben zur Gewinnentwicklung gab es - wie zu diesem Zeitpunkt im Jahr üblich - nicht.

/mis/he

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 LOréal Buy UBS AG
13.10.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research

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