DAX 25.901 -0,3%ESt50 6.153 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.356 +0,8%Bitcoin 69.178 +0,9%Euro 1,1193 +0,0%Öl 103,5 -1,2%Gold 3.930 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Q3

Pfizer-Aktie dreht trotzdem ins Minus: Überraschend robustes Quartal führt zu höherer Prognose

Pfizer-Aktie dreht trotzdem ins Minus: Überraschend robustes Quartal führt zu höherer Prognose

Der US-amerikanische Pharmamulti Pfizer bessert nach einem unerwartet guten Quartal noch einmal seine Jahresziele auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
27.17 EUR -0.53 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen

Eine wachsende Nachfrage nach neueren Medikamenten half dem Arzneimittelhersteller zuletzt dabei, die rückläufigen Umsätze mit seinen Covid-Produkten weitestgehend auszugleichen. Umsatz und Ergebnis übertrafen dabei die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Werbung

Der US-Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 62 bis 64 Milliarden US-Dollar (55,4 bis 57,2 Mrd Euro). Noch im Sommer hatte Pfizer-Chef Albert Bourla das Ziel auf 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar angehoben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie wird 2026 bei 2,95 bis 3,05 Dollar erwartet, statt wie zuvor bei 2,80 bis 3,00 Dollar. 2025 hatte der Konzern knapp 63 Milliarden Euro Umsatz gemacht und auf bereinigter Basis je Aktie 3,22 Dollar Gewinn erzielt.

Im dritten Quartal blieb der Erlös mit rund 16,6 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil, obwohl die Covid-Produkte längst nicht mehr laufen. Diese herausgerechnet wäre der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie stagnierte vor Sondereffekten mit 0,87 Dollar ebenfalls auf dem Vorjahresniveau.

Werbung

Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoß in den Markt für Adipositasmittel.

Die Pfizer-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,22 Prozent tiefer bei 30,30 US-Dollar.

/tav/lew/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Molly Woodward / Shutterstock.com

Aktuelle Pfizer Aktie News

Werbung

Pfizer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:21 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.