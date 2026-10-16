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AIXTRON-Aktie profitiert: Auftragseingang und Margen übertreffen Erwartungen deutlich

AIXTRON-Aktie profitiert: Auftragseingang und Margen übertreffen Erwartungen deutlich

AIXTRON übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich: Der Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent.

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AIXTRON SE
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AIXTRON hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von einer hohen Nachfrage und einem verbesserten Produktmix. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

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Auftragseingang übertrifft Erwartungen deutlich

Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 Millionen Euro nach 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut AIXTRON bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 Millionen Euro nach 120 Millionen Euro. AIXTRON selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

JPMorgan erwartet steigende Analystenschätzungen

Die US-Bank JPMorgan bestätigte nach Vorlage der Eckdaten ihre Einstufung für AIXTRON mit „Overweight“ und das Kursziel von 54 Euro. Der Auftragseingang und die Profitabilität hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Craig A. McDowell am Donnerstag. Seiner Einschätzung nach ist der außergewöhnlich starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf das Geschäft mit Optoelektronik zurückzuführen. McDowell rechnet damit, dass Analysten ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nun anheben.

KI-Datencenter treiben die Nachfrage

„Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen“, sagte CEO Felix Grawert. „Zugleich hat ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen.“

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Bruttomarge steigt auf 48 Prozent

Die Bruttomarge kletterte auf 48 Prozent nach 39 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 57 Millionen Euro nach 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 13 auf 39 Prozent.

Vollständige Quartalszahlen folgen am 29. Oktober

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert.

AIXTRON-Aktie legt vorbörslich zu

Vorbörslich gewinnt die AIXTRON-Aktie auf XETRA rund zwei Prozent.

Dow Jones und dpa-AFX

Bildquellen: AIXTRON SE, AIXTRON SE

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AIXTRON Analysen

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Datum Rating Analyst
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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