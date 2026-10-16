AIXTRON-Aktie springt kräftig an: Auftragseingang und Margen übertreffen Erwartungen deutlich

Q3-Zahlen im Blick

16.10.26 09:32 Uhr

AIXTRON übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich: Der Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent.

AIXTRON hat im dritten Quartal Auftragseingang und Profitabilität deutlicher als erwartet gesteigert. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie profitierte von der hohen Nachfrage nach Laseranwendungen für die KI-Datencenter-Kommunikation und einem vorteilhaften Produktmix. Den Jahresausblick bestätigte das Unternehmen, während sich die Perspektiven für 2027 aufhellten.

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Auftragseingang übertrifft Erwartungen deutlich

Der Auftragseingang kletterte nach vorläufigen Zahlen auf 275 Millionen Euro nach 124 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Analystenkonsens lag im Median laut AIXTRON bei 215 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 184 Millionen Euro nach 120 Millionen Euro. AIXTRON selbst hatte 180 Millionen Euro mit einer möglichen Abweichung von 20 Millionen Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

Bruttomarge steigt auf 48 Prozent

Die Bruttomarge kletterte auf 48 Prozent nach 39 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 57 Millionen Euro nach 15,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 13 auf 39 Prozent.

KI-Datencenter treiben die Nachfrage

„Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen“, sagte Vorstandschef Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen.

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Der hohe Auftragseingang stärke zudem die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für 2027 deutlich, erklärte Grawert.

JPMorgan und Jefferies erwarten steigende Schätzungen für 2027

JPMorgan bestätigte nach Vorlage der Eckdaten die Einstufung für AIXTRON mit „Overweight“ und das Kursziel von 54 Euro. Der Auftragseingang und die Profitabilität hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Craig A. McDowell. Er rechnet damit, dass Analysten ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen anheben.

Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal, da dann ein ungünstigerer Produktmix zu erwarten sei. Dennoch dürften die Markterwartungen an die Profitabilität für 2026 leicht steigen. Noch wichtiger sei aus Sicht von McDowell, dass der starke Auftragseingang zu höheren Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn im Jahr 2027 führen dürfte.

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Auch Jefferies-Analyst Om Bakhda äußerte sich positiv zu den Perspektiven. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem zeige der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass AIXTRON bei der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.

AIXTRON-Aktie erholt sich nach Kurseinbruch

Die AIXTRON-Aktie legte am Freitag auf XETRA zeitweise 5,52 Prozent auf 32,69 Euro zu.

Vollständige Quartalszahlen folgen am 29. Oktober

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal will das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert.

Dow Jones und dpa-AFX