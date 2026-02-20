Q4 2025

NVIDIA trennte sich im vierten Quartal 2025 von einigen Beteiligungen. Dafür kamen jedoch auch einige Neuzugänge ins Depot. Einer wurde sogar NVIDIAs neuer Top-Pick.

NVIDIAs verwaltetes Vermögen

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 13,1 Milliarden US-Dollar ist der Halbleiterkonzern NVIDIA verpflichtet, seine US-Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu melden. Diese Offenlegung erfolgt im Rahmen des sogenannten 13F-Formulars und betrifft alle institutionellen Investoren mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Einige Positionen aufgelöst

Im Schlussquartal 2025 hat der KI-Gigant NVIDIA einige Investments aufgelöst. So trennte sich das Unternehmen von jeglichen WeRide-Aktien. Im Vorquartal wurden noch 1.738.563 Papiere des Unternehmens für autonome Fahrtechnologie gehalten. Ebenfalls abgestoßen hat man alle noch im dritten Quartal 2025 gehaltenen 7.706.363 Anteilsscheine des Biotechunternehmens Recursion Pharmaceuticals. Auch von seiner Arm-Beteiligung hat man sich bei NVIDIA verabschiedet. Zuvor wurden noch 1.101.249 Aktien des Chip-Entwicklers gehalten. Und auch von Applied Digitals trennte man sich im vierten Quartal 2025. Im vorangegangenen Jahresviertel hielt NVIDIA noch 7.716.050 Papiere des Unternehmens, womit die Beteiligung damals noch die zweitgrößte des gesamten NVIDIA-Depots ausmachte. Insgesamt schloss das US-Unternehmen damit vier von sechs gehaltenen Positionen.

Top-5 NVIDIA-Investments

Die kleinste NVIDIA-Beteiligung ist im vierten Quartal 2025 das Nebius-Investment des Konzerns. Im letzten Jahresviertel 2025 wurde dieses jedoch, wie auch im Vorquartal, nicht angerührt. Nach wie vor hält der KI-Profiteur 1.190.476 Papiere des Unternehmens, die zum Stichtag einen Wert von 99,66 Millionen US-Dollar hatten (0,76 Prozent am Depot).

Den vierten Platz unter den NVIDIA-Investments belegt derweil ein Neuzugang im Depot. Insgesamt kaufte der KI-Gigant in Q4 166.389.351 Nokia-ADR-Aktien. Zum Stichtag hatte das Investment einen Wert von 1,08 Milliarden US-Dollar und entsprach einem Depot-Anteil von 8,21 Prozent.

Auch das CoreWeave-Investment rührte NVIDIA im Endquartal von 2025 nicht an. Nach wie vor enthielt das Depot 24.277.573 Papiere des US-Konzerns, die zum Stichtag einen Wert von 1,74 Milliarden US-Dollar hatten und damit 13,27 Prozent des Portfolios entsprachen. Damit rutschte die Beteiligung vom ersten Platz im Vorquartal auf den dritten.

Den zweiten Platz im Investment-Ranking belegt mit dem Softwareunternehmen Synopsys erneut ein Neukauf - mit insgesamt 4.821.717 Papieren. Zum Jahresende hatte die Beteiligung einen Börsenwert von 2,26 Milliarden US-Dollar und machte damit 17,28 Prozent am gesamten Portfolio aus.

Das neue Top-Investment von NVIDIA ist im letzten Quartal 2025 ebenfalls ein Neuzugang im Portfolio. Insgesamt kaufte der KI-Gigant 214.776.632 Intel-Papiere. Mit einem Börsenwert von 7,93 Milliarden US-Dollar zum Stichtag machte die Beteiligung stolze 60,48 Prozent des gesamten NVIDIA-Depots aus. Platz 1 für Intel.

