Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered ließ sich am 25.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qatar Aluminium Manufacturing Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,01 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 QAR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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