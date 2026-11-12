qbeyond: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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qbeyond hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 43,2 Millionen EUR – eine Minderung von 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43,6 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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