QIAGEN-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der QIAGEN-Aktie vorgenommen.
1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von QIAGEN mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,50 EUR beziffert, während der aktuelle QIAGEN-Kurs an der Börse XETRA bei 38,72 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|47,00 EUR
|21,38
|24.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 EUR
|3,31
|11.09.2026
Redaktion finanzen.net
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