QIAGEN-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

30.09.26 18:00 Uhr

Im September 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der QIAGEN-Aktie vorgenommen.

1 Experte stuft die QIAGEN-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von QIAGEN mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 43,50 EUR beziffert, während der aktuelle QIAGEN-Kurs an der Börse XETRA bei 38,72 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 47,00 EUR 21,38 24.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 EUR 3,31 11.09.2026

Redaktion finanzen.net