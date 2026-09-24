QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Bewertung im Fokus

24.09.26 13:22 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Jan Koch hat eine gründliche Analyse des QIAGEN-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von QIAGEN legte um 13:02 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,67 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,56 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 48.427 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 5,5 Prozent ein. Die Vorlage der Ergebnisse für Q3 2026 wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.