QIAGEN-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) korrigiert auf niedrigere Einstufung
QIAGEN-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Harry Gillis einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 50 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Harry Gillis rechnet mit zunehmendem Konkurrenzdruck für das Geschäft mit dem Tuberkulose-Test QuantiFERON. Zudem hätten sich die Investitionsaussichten im Life-Science-Bereich in den USA eingetrübt, schrieb er am Montagabend. Die Kursentwicklung hänge wohl zunächst ganz von Übernahmespekulationen ab. Er hält allerdings nicht sehr viel von der Idee.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse
Die QIAGEN-Aktie musste um 10:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 35,78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 11,81 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.898 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,5 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG