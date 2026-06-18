QIAGEN-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
Das QIAGEN-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten genauer unter die Lupe genommen.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld ? mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Die Aktie notierte um 12:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 32,52 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 117.796 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 20,5 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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