Aktuelle Analyse im Blick

Das QIAGEN-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Sven Kürten genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld ? mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr.

Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Aktie notierte um 12:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 32,52 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 117.796 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 20,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.