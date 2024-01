QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 184.096 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 20,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,10 EUR.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 475,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 499,63 USD in den Büchern gestanden.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

