QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Vormittag zu

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR.

Um 14:05 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,40 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR. Zuletzt wechselten 184.096 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,74 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,90 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 30.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 475,89 USD in den Büchern – ein Minus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 499,63 USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben