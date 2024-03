QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 39,65 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 39,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 39,74 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,65 EUR nach. Bei 39,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.420 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,70 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Gewinne von 15,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,73 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 509,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 497,98 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte QIAGEN am 07.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

