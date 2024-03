QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,52 EUR abwärts.

Das Papier von QIAGEN befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 39,52 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,32 EUR. Bei 39,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.159 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 06.02.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 509,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 497,98 USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,10 USD je QIAGEN-Aktie.

