QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 37,34 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 37,34 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 37,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 37,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 60.970 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. 26,84 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 35,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 5,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,00 EUR.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent auf 521,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste

Buy von Jefferies & Company Inc. für QIAGEN-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter