QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von QIAGEN. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 37,04 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 37,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 37,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.298 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 21,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 35,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 5,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

QIAGEN gewährte am 05.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,71 USD je QIAGEN-Aktie.

