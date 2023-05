QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel QIAGEN 40,19 EUR

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 40,51 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,51 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 497.244 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 39,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 2,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 49,30 EUR.

QIAGEN veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 497,98 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 628,40 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,10 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

