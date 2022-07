QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Mittag mit Kursabschlägen

Das Papier von QIAGEN befand sich um 01.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 44,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 43,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.151 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 51,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (37,95 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 17,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,55 EUR.

Am 27.04.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 628,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 567,20 USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Analysten sehen für QIAGEN-Aktie Luft nach oben

QIAGEN-Aktie etwas stärker: QIAGEN vergrößert Aufsichtsrat - Zukauf in Polen

QIAGEN-Aktie im Plus: QIAGEN erwartet mehr Umsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen