QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 35,35 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,35 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,47 EUR aus. Bei 35,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 124.158 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,38 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 51,40 EUR angegeben.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,06 USD je QIAGEN-Aktie.

