QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag stärker

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,50 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,50 EUR. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,67 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.547 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 48,36 EUR erreichte der Titel am 04.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,10 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 30.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 USD je Aktie erzielt worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,89 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

