QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 39,75 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 39,75 EUR nach oben. Bei 39,79 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 39,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 169.873 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 21,66 Prozent zulegen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,64 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 475,89 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 499,63 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 06.02.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

