QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Vormittag vor

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 45,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,36 EUR. Mit einem Wert von 45,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.799 Stück gehandelt.

Bei 49,37 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 37,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,53 EUR.

Am 07.11.2022 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,61 Prozent auf 499,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 535,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 07.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von QIAGEN rechnen Experten am 06.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,30 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Erste Schätzungen: QIAGEN präsentiert Quartalsergebnisse

QIAGEN-Aktie belastet: QIAGEN greift bei Verogen zu - zusätzliche Umsätze im Millionenbereich erwartet

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

