QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit roter Tendenz

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 36,51 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 36,51 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,30 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,42 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 9.242 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. 29,72 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2025 (35,25 EUR). Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 05.02.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 521,20 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 509,16 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,71 USD je QIAGEN-Aktie.

