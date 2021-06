QIAGEN-Aktie aktuell: Anleger trennen sich vermehrt von QIAGEN

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 38,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.010 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR an. Bei einem Wert von 36,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2020).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,04 EUR. Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft.

