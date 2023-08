QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 42,67 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,67 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 42,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.422 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 49,37 EUR. 15,70 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2023 (39,62 EUR). Abschläge von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,30 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 03.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 485,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,51 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2023 2,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

