QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,76 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 40,76 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 40,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,55 EUR. Bisher wurden heute 50.954 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,160 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,85 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 533,54 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,35 USD fest.

