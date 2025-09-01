QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von QIAGEN hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die QIAGEN-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 40,60 EUR. Bei 40,64 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,55 EUR. Zuletzt wechselten 8.895 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 18,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

