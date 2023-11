QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,96 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 35,96 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 36,39 EUR zu. Mit einem Wert von 36,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 97.065 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,48 Prozent. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,40 EUR aus.

QIAGEN ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent zurück. Hier wurden 475,89 USD gegenüber 515,51 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte QIAGEN am 06.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

