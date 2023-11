QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 35,85 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 35,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 36,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,21 EUR. Zuletzt wechselten 24.648 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 9,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 51,40 EUR.

Am 30.10.2023 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,69 Prozent auf 475,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,06 USD je QIAGEN-Aktie.

