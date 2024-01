QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 39,58 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,58 EUR ab. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,39 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.117 Stück gehandelt.

Am 04.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 20,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,10 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,75 Prozent auf 475,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 499,63 USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

