QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag gefragt

Das Papier von QIAGEN legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 45,37 EUR. Bei 45,75 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,23 EUR. Zuletzt wechselten 257.959 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Bei 49,37 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 8,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 19,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,53 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 07.11.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,61 Prozent auf 499,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 535,00 USD gelegen.

Die QIAGEN-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet. Am 06.02.2024 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

