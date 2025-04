QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 37,14 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,50 EUR zu. Bei 36,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.465 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2025 (35,25 EUR). Abschläge von 5,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 05.02.2025. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 521,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,36 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 05.05.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,27 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

