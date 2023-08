QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN büßt am Donnerstagvormittag ein

So entwickelt sich QIAGEN

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,83 EUR.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 42,83 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,59 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 7.074 Stück.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 49,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 13,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2023 bei 39,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 7,49 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,30 EUR.

QIAGEN ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,51 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 485,00 USD – eine Minderung von 5,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 515,51 USD eingefahren.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN verdient

Erste Schätzungen: QIAGEN gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in QIAGEN angefallen