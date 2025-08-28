QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochnachmittag billiger

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 39,99 EUR nach.

Die QIAGEN-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 39,99 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,97 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 131.525 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Gewinne von 18,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,39 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,85 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,54 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

