QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Die QIAGEN-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 42,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 42,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 66.377 Stück.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 17,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,15 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,64 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,13 Prozent auf 515,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2022 wird am 02.11.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

So schätzen Analysten die QIAGEN-Aktie ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Experten sehen bei QIAGEN-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com