QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,04 EUR ab.

Die QIAGEN-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 38,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 37,84 EUR. Bei 37,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.886 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 48,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 36,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,40 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 494,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 515,51 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

