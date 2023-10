QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,15 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,15 EUR. Bei 38,20 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 37,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120.080 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 48,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,76 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 36,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,72 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,40 EUR.

QIAGEN gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 515,51 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 494,86 USD.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,06 USD je Aktie.

