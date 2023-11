QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 36,18 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 36,18 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,22 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.281 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 25,19 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 10,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Am 30.10.2023 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 475,89 USD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 515,51 USD eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,05 USD je Aktie belaufen.

