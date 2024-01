QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,23 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 39,23 EUR. Bei 39,20 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.439 QIAGEN-Aktien.

Am 04.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 30.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,53 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 475,89 USD – eine Minderung von 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 499,63 USD eingefahren.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2023 aus.

