QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Nachmittag fester

QIAGEN im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,43 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,43 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 39,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,20 EUR. Zuletzt wechselten 197.454 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2023 auf bis zu 48,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 22,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 32,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 48,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 499,63 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 475,89 USD.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren verdient

QIAGEN-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember